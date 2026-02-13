Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera

Tempo di rinnovi in casa Milan. Ultimato il mercato, il club di via Aldo Rossi dovrà valutare la situazione di quei giocatori il cui contratto andrà in scadenza fra il 2026 e il 2028 per cercare di trattenerli e non perderli poi a parametro zero e blindarli. Un po’ come accaduto con Mike Maignan, la colonna dello spogliatoio. Il capitano. Il portiere francese infatti ha rinnovato nei giorni scorsi legandosi ai rossoneri fino al 2031. Una firma molto importante per la squadra di Massimiliano Allegri che, probabilmente non sarà l’unica.

La prima situazione che potrebbe sbloccarsi è quella legata a Fikayo Tomori. La sua avventura, per il momento, andrà a terminare nel 2027 ma la volontà è quella di proseguire insieme in quanto il centrale è ritenuto centrale per Allegri che lo ha rivitalizzato dal suo arrivo. Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è anche Bartesaghi, anche se nel suo caso si tratta (oltre a spostare la scadenza dal 2030 al 2031) di un adeguamento dell’ingaggio.

Per quanto riguarda invece Luka Modric, il club lo chiamerà e il centrocampista ex Real Madrid deciderà più avanti. Va sottolineato come a Milano il giocatore si trovi molto bene così come Rafael Leao. Per quanto riguarda Christian Pulisic, in scadenza nel 2027, il rinnovo sembrava essere imminente prima di diventare un tema delicato.