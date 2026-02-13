Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera

Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossoneraTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 08:08Serie A
Andrea Piras

Tempo di rinnovi in casa Milan. Ultimato il mercato, il club di via Aldo Rossi dovrà valutare la situazione di quei giocatori il cui contratto andrà in scadenza fra il 2026 e il 2028 per cercare di trattenerli e non perderli poi a parametro zero e blindarli. Un po’ come accaduto con Mike Maignan, la colonna dello spogliatoio. Il capitano. Il portiere francese infatti ha rinnovato nei giorni scorsi legandosi ai rossoneri fino al 2031. Una firma molto importante per la squadra di Massimiliano Allegri che, probabilmente non sarà l’unica.

La prima situazione che potrebbe sbloccarsi è quella legata a Fikayo Tomori. La sua avventura, per il momento, andrà a terminare nel 2027 ma la volontà è quella di proseguire insieme in quanto il centrale è ritenuto centrale per Allegri che lo ha rivitalizzato dal suo arrivo. Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è anche Bartesaghi, anche se nel suo caso si tratta (oltre a spostare la scadenza dal 2030 al 2031) di un adeguamento dell’ingaggio.

Per quanto riguarda invece Luka Modric, il club lo chiamerà e il centrocampista ex Real Madrid deciderà più avanti. Va sottolineato come a Milano il giocatore si trovi molto bene così come Rafael Leao. Per quanto riguarda Christian Pulisic, in scadenza nel 2027, il rinnovo sembrava essere imminente prima di diventare un tema delicato.

Articoli correlati
Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme
Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"... Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
L'apertura di QS: "Il Milan a Pisa ritrova Pulisic, Allegri tiene Leao in panchina"... L'apertura di QS: "Il Milan a Pisa ritrova Pulisic, Allegri tiene Leao in panchina"
Altre notizie Serie A
Bergomi "gioca" Inter-Juventus: "Chivu non deve cedere il controllo del gioco a Spalletti"... Bergomi "gioca" Inter-Juventus: "Chivu non deve cedere il controllo del gioco a Spalletti"
Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme
Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera... Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera
Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta Esclusiva TMWCuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné
Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto" TMW RadioBucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
L'acquisto in difesa del Milan era già in casa. La nuova vita di Koni de Winter L'acquisto in difesa del Milan era già in casa. La nuova vita di Koni de Winter
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
2 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
5 Bologna deluso ma blinda il suo bomber. I 40 milioni per il Dall'Ara però non ci sono più
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine top news n.1 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
Immagine top news n.2 Pisa-Milan, infortuni, polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Parola a Massimiliano Allegri
Immagine top news n.3 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
Immagine top news n.4 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.5 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Immagine top news n.6 Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match
Immagine top news n.7 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Immagine news Serie A n.3 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bergomi "gioca" Inter-Juventus: "Chivu non deve cedere il controllo del gioco a Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme
Immagine news Serie A n.3 Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera
Immagine news Serie A n.4 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné
Immagine news Serie A n.6 Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Salvezza e permanenza in panchina: Avellino-Pescara è anche Biancolino vs Gorgone
Immagine news Serie B n.2 Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"
Immagine news Serie B n.3 Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"
Immagine news Serie B n.4 Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare
Immagine news Serie B n.5 Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia
Immagine news Serie B n.6 Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il punto sulla 26ª giornata: Vicenza e Arezzo in fuga. Anche il Benevento ci prova
Immagine news Serie C n.2 Pontedera in crisi. E Banchieri nuovamente in discussione: ore di riflessione sulla panchina
Immagine news Serie C n.3 Under23 in Serie C: i talenti da non perdere di Inter, Juventus e Atalanta
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."
Immagine news Serie C n.5 Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna
Immagine news Serie C n.6 Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.5 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…