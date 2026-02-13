Zambrotta: "Juve, devi limitare Dimarco. Che duello Thuram-Lautaro vs Bremer-Kelly"

"Spero vinca la Juve!". Nessun pronostico ma un auspicio. E' quello di Gianluca Zambrotta sul derby d'Italia di domani sera a San Siro. Una partita che l'ex laterale bianconero ha giocato tantissime volte e che ha presentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "L'impressione, dopo le gestioni di Motta e Tudor - analizza l'ex calciatore - è che Spalletti abbia trovato la quadra nel gioco.

La Juve costruisce molto di più e in modo differente: è il lavoro di Luciano, è indubbio che si veda la sua mano. Manca però ancora qualcosa per ritrovare la Juventus di un tempo e per essere competitivi in tutte le competizioni".

Ma su quali possano essere i duelli chiave Zambrotta commenta: "La Juventus deve essere brava a limitare Dimarco, che in questo momento fa la differenza all’Inter: è il miglior assistman e sta facendo una stagione strepitosa. Quindi Kalulu e Conceiçao su quella fascia dovranno cercare di limitarlo il più possibile. E poi mi viene da citare Thuram-Lautaro contro Bremer e Kelly, anche quello è un bel duello, perché l’Inter ha un attacco strepitoso: ha fatto 57 gol, è il miglior attacco del campionato. Infine la Juventus deve essere brava negli uno contro uno, soprattutto sulle fasce tra Conceiçao, Yildiz o, se dovesse subentrare, Zhegrova".