Roma, Celik ha detto no all'offerta di rinnovo da 2.8 milioni. Juve e Inter sull'attenti

Tuttosport di oggi dedica ampio spazio a Zeki Celik, oggi alla Roma, ma in scadenza di contratto: sia Juve che Inter l’hanno messo nel mirino, e le ultime manovre bianconere a inizio mese hanno portato Ottolini in vantaggio. Si vuole ripartire da lui per la fascia destra, che tra l’arrivo di Holm - ma occorrono fino a 18 milioni totali per il riscatto - e la bocciatura di Joao Mario, ora al Bologna, un po’ di restyling l’ha già effettuato.

Il turco ha aperto alla possibilità di salutare i giallorossi: le richieste restano alte, ben oltre i 2,8 milioni annui rifiutati dalla Roma. E la Juve è pronto ad accontentarlo, come vorrebbe accontentare Franck Kessie, altro possibile colpo a zero, seguito pure lo scorso gennaio e uno dei pochi ad aver convinto praticamente tutti. Sia dal punto di vista qualitativo, sia soprattutto dal punto di vista fisico. Del resto, dopo anni in Arabia, i principali dubbi si concentravano proprio lì: sulla tenuta. E la tenuta, dicono i dati, non è affatto un problema.

Un elemento che ha intrigato anche l’Inter, alla ricerca di una soluzione a centrocampo, per il quale ha pensato pure a McKennie.