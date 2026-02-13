Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme

Alla guida del Pisa del presente e del futuro. Inseguendo adesso una salvezza complicata e difficile, con una guida tecnica giovane e imberbe come Oscar Hiljemark, servirà tutta la leadership di Antonio Caracciolo per portare la nave in porto, in salvo, e non farla naufragare in Serie B. Animi tesi, a Pisa: il comunicato da parte dei tifosi degli scorsi giorni, arrivato da parte della Curva Nord Maurizio Alberti, è stato chiaro. Niente sconti, testa bassa e pedalare.

Ci prova il Pisa, mica ha mai mollato. Solo che i risultati sono arrivati a singhiozzo prima e praticamente mai dopo. Il club intanto lavora al presente ma continua a mettere le basi anche per il futuro. Una si chiama Carcciolo: il contratto del trentacinquenne di Tempio Pausania andrà in scadenza nella prossima estate ma le parti hanno un'intesa per proseguire per un'altra stagione. Anche l'ultimo rinnovo è arrivato, per un campionato in più, esattamente un anno fa. 13 febbraio 2025, il giorno delle comunicazioni del proseguimento di Caracciolo a Pisa.

Oggi c'è la sfida al Milan ma dietro 'angolo ci sono le intese per una firma, per proseguire ancora insieme. Magari, proprio per chiudere la carriera nel club di cui è capitano, dove è sceso in campo per ben 179 volte. Quello della sua vita.