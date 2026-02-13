Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dove scova i talenti il Modena? Il metodo dei canarini che ha portato Massolin all’Inter

Dove scova i talenti il Modena? Il metodo dei canarini che ha portato Massolin all’InterTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:34Serie B
Daniel Uccellieri

Dove scova i talenti il Modena? È la domanda che rimbalza dopo l’ultima operazione che ha acceso i riflettori sul club gialloblù: la cessione di Yanis Massolin all’Inter, con il talento francese che resterà in prestito in Emilia fino a fine stagione. Un affare che certifica la bontà del lavoro dietro le quinte e che racconta, ancora una volta, quanto il Modena stia costruendo il proprio futuro attraverso uno scouting capillare e strutturato.

Le reti di Beyuku e Tonoli a Venezia sono state solo l’ultima dimostrazione di un progetto che va oltre il risultato della domenica. Il lavoro vero si fa prima, molto prima: in tribuna, davanti a uno schermo, su un campo sloveno o croato in una sera qualunque. È lì che il Modena prova ad anticipare il mercato.

A coordinare l’area scouting c’è Alessandro Consolati, vice direttore sportivo gialloblù, trent’anni e idee chiarissime. «Ho avuto l’intelligenza di smettere in tempo», scherza raccontandosi a "Barba&Capelli". Poi Coverciano, i corsi Figc, i ruoli tecnici al fianco di Andrea Catellani ai tempi del Chievo Verona. Un percorso trasversale che oggi gli consente di avere una visione ampia, non limitata al singolo ruolo.

I numeri spiegano meglio di qualsiasi slogan dove nascono le intuizioni del Modena: circa mille partite viste dal vivo in un anno, più tutte quelle analizzate in video. Consolati, da solo, supera quota 300. Oltre il 50% delle gare visionate è all’estero. Slovenia, Croazia, Svizzera: mercati meno battuti, campionati “spezzatino” che permettono di ottimizzare i weekend e seguire più match in pochi giorni.

La metodologia è chiara: parametri condivisi con club e allenatore, riunioni mensili, confronto quotidiano tra osservatori. Le idee diverse sono considerate una ricchezza, non un ostacolo. E quando un profilo convince, non basta una partita: lo si segue per mesi, a volte per un’intera stagione.

È il caso proprio di Massolin. Il Modena lo aveva annotato già nel 2024. Le qualità c’erano: struttura fisica, facilità di dribbling, capacità di trovare il filtrante. Poi la crescita sotto la guida tecnica lo ha trasformato in un giocatore più completo, attento anche alla fase di non possesso. Da lì l’operazione con l’Inter, condivisa a livello societario. Non senza rischi: al ragazzo era stato prospettato un percorso graduale, senza garanzie immediate di titolarità.

Ed è forse questo il vero segreto del Modena: non solo scovare talenti in giro per l’Europa, ma saperli convincere con un progetto credibile, paziente, coerente. Un laboratorio silenzioso che oggi attira l’attenzione dei top club. E che continua a lavorare, nell’ombra, già per il prossimo mercato, scrive Il Resto del Carlino

Articoli correlati
Solo 2 in Serie A: dove sono oggi i protagonisti della prima vittoria della Juve... Solo 2 in Serie A: dove sono oggi i protagonisti della prima vittoria della Juve NG
Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta... Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Sottil perde di nuovo Sersanti in mezzo al campo: ma al Modena non mancano le alternative... Sottil perde di nuovo Sersanti in mezzo al campo: ma al Modena non mancano le alternative
Altre notizie Serie B
Empoli, quando rientra Ghion? Out per oltre un mese, ecco quali gare salterà Empoli, quando rientra Ghion? Out per oltre un mese, ecco quali gare salterà
Un po’ Frattesi, un po’ Locatelli: Cichella, il box-to-box del Frosinone che intriga... Un po’ Frattesi, un po’ Locatelli: Cichella, il box-to-box del Frosinone che intriga la Serie A
Quale futuro per la Sampdoria? Gruppo straniero in pressing per acquistare il club... Quale futuro per la Sampdoria? Gruppo straniero in pressing per acquistare il club
Padova senza Papu a Marassi: Gomez alza bandiera bianca contro la Samp Padova senza Papu a Marassi: Gomez alza bandiera bianca contro la Samp
La Sampdoria studia le soluzione da rimessa laterale: Gregucci si ispira alla Premier... La Sampdoria studia le soluzione da rimessa laterale: Gregucci si ispira alla Premier
Dove scova i talenti il Modena? Il metodo dei canarini che ha portato Massolin all’Inter... Dove scova i talenti il Modena? Il metodo dei canarini che ha portato Massolin all’Inter
Salvezza e permanenza in panchina: Avellino-Pescara è anche Biancolino vs Gorgone... Salvezza e permanenza in panchina: Avellino-Pescara è anche Biancolino vs Gorgone
Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"... Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
2 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
5 Bologna deluso ma blinda il suo bomber. I 40 milioni per il Dall'Ara però non ci sono più
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, la favola di Vergara fino alla Nazionale: così l'azzurro sta conquistando Gattuso
Immagine top news n.1 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine top news n.2 Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Immagine top news n.3 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
Immagine top news n.4 Pisa-Milan, infortuni, polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Parola a Massimiliano Allegri
Immagine top news n.5 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
Immagine top news n.6 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.7 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Immagine news Serie A n.3 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Klinsmann: "Sono interista sfegatato. Mi chiedo se Esposito resisterà a certi livelli per anni"
Immagine news Serie A n.2 Milan, dall'Inghilterra: più di un club in Premier League ha sondato l'entourage di Pulisic
Immagine news Serie A n.3 Di Canio: "Juve con poco spessore tecnico, l'Inter è sbocciata: ora uccide le partite"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Thuram sempre più centrale nel progetto: pronto il rinnovo soft con aumento
Immagine news Serie A n.5 Italia, Gattuso continua il suo tour: ieri ha incontrato i giocatori di Roma e Lazio
Immagine news Serie A n.6 Zambrotta: "La Juventus ha fatto bene a blindare Yildiz. Spero che Vlahovic possa restare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, quando rientra Ghion? Out per oltre un mese, ecco quali gare salterà
Immagine news Serie B n.2 Un po’ Frattesi, un po’ Locatelli: Cichella, il box-to-box del Frosinone che intriga la Serie A
Immagine news Serie B n.3 Quale futuro per la Sampdoria? Gruppo straniero in pressing per acquistare il club
Immagine news Serie B n.4 Padova senza Papu a Marassi: Gomez alza bandiera bianca contro la Samp
Immagine news Serie B n.5 La Sampdoria studia le soluzione da rimessa laterale: Gregucci si ispira alla Premier
Immagine news Serie B n.6 Dove scova i talenti il Modena? Il metodo dei canarini che ha portato Massolin all’Inter
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosa ha fatto Dubickas? Gol pazzesco da centrocampo per l'attaccante della Ternana
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, improbabile il ritorno di Menichini in panchina: Braglia in pole per sostituire Banchieri
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a +10 sul Ravenna secondo in classifica: allungo che può valere una stagione
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, il ko con il Forlì fatale per Banchieri: il tecnico è stato esonerato
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il punto sulla 26ª giornata: Vicenza e Arezzo in fuga. Anche il Benevento ci prova
Immagine news Serie C n.6 Pontedera in crisi. E Banchieri nuovamente in discussione: ore di riflessione sulla panchina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.6 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…