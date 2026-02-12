Domani Pisa-Milan, fu la prima di Sacchi. Galli: "Eravamo come il Bolero di Ravel"

“Fu l’inizio di una nuova era”. Domani sera il Milan giocherà a Pisa, dove iniziò un’epopea, quella di Arrigo Sacchi. Il 13 settembre 1987 si giocò infatti Pisa-Milan, finita 3-1 per i rossoneri, prima giornata della prima stagione del vate di Fusignano alla guida dei rossoneri.

Raggiunto da Tuttosport, Filippo Galli ricorda così quel periodo: “Si parlava di un calcio nuovo, di una sorta di rivoluzione. Inizialmente però i risultati non erano stati poi così positivi, avevamo faticato in Coppa Uefa, i tifosi non erano così contenti”. Galli ricorda come molti aspettassero Sacchi al varco, e quella gara diede il la a qualcosa di nuovo.

Pochi dubbi, il Milan di Sacchi per Galli è stato uno spartiacque tra due ere del calcio: "Sì, credo che si possa dire al di là dell’essere milanisti o meno. In Italia c'è stato un calcio prima e dopo Sacchi”. E la bellezza di quella formazione ispira l’ex difensore a un paragone musicale: “Eravamo come il Bolero di Ravel: pochi strumenti inizialmente, poi pian piano ne entrano altri in un continuo crescendo”.