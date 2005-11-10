La Roma riparte dalla trasferta dello Stadio Ennio Tardini. Oggi alle 18:00, i giallorossi affrontano il Parma con l'obiettivo di ripartire da dove si erano fermati in campionato prima della sosta per le nazionali.

Roma, riecco tre pedine fondamentali per Gasperini

Gian Piero Gasperini ritrova tre pedine fondamentali: Paulo Dybala, Mile Svilar e Gianluca Mancini. Tutti e tre figurano nella lista dei convocati, nella quale è presente anche Pierluigi Gollini.

Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico ha spiegato che proprio Dybala non presenta particolari preoccupazioni dal punto di vista fisico, ma il suo minutaggio a disposizione dovrà essere sempre valutato: "Quale sarà la tenuta lo vedremo di volta in volta". Gasp ha inoltre aperto alla possibilità di vederlo insieme a Soulé, reduce da prestazioni di alto livello, allontanando i dubbi sulla loro possibile convivenza: "Si sposano benissimo, è un falso problema quello di farli giocare insieme: sono fortunato ad averli entrambi".

Roma, Gasp avverte tutti: “Non mi fido del Parma”

L'attenzione è però rivolta soprattutto al Parma di Gilardino, reduce dal successo per 3-0 a Bergamo prima della sconfitta contro il Bologna. "Le sue squadre sono sempre state molto difficili da affrontare, molto compatte e organizzate", ha spiegato Gasperini, mettendo in guardia i suoi dalle insidie della trasferta. Poi un avvertimento senza giri di parole: "Non mi fido assolutamente di lui e neanche del Parma". Per il mister di Grugliasco, infatti, il campionato italiano nasconde sempre delle insidie e quella del Tardini è una partita da affrontare con la massima attenzione.