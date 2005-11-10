Lo chiamano Tikus da quando era bambino. Un soprannome nato quasi per gioco, dall'unione di due parole: la parte finale di petit, piccolo in francese, e quella di Marcus. Un nomignolo che gli è rimasto addosso anche quando i centimetri sono diventati 192 e il fisico quello di un attaccante capace di spostare i difensori. Tikus, però, è rimasto Tikus. E forse è proprio in questo contrasto che si nasconde una parte del fascino di Marcus Thuram. Un gigante che gioca con il sorriso, che ama scherzare e far ridere gli altri, ma che all'Inter ha imparato a prendersi le responsabilità da protagonista.

L'intesa con il capitano Lautaro Martinez è diventata uno degli elementi più riconoscibili della squadra, una coppia capace di completarsi attraverso caratteristiche differenti. Ma ridurre Thuram al ruolo di partner dell'argentino sarebbe ormai limitante. Marcus ha dimostrato di poter essere un riferimento offensivo anche quando il Toro non c'è. Lo sta facendo anche in questa stagione, nella quale l'assenza di Lautaro gli ha consegnato una responsabilità ulteriore che ha affrontato continuando a essere presente e incisivo.

Numeri da protagonista

La fotografia statistica fin qui racconta perfettamente il suo rendimento. In Serie A Thuram ha collezionato dieci presenze, otto da titolare, per complessivi 723 minuti. Sei gol e due assist, per un totale di otto partecipazioni dirette alle reti nerazzurre. In Champions League ha aggiunto quattro presenze e 274 minuti, senza ancora trovare la via del gol o dell'assist. Il bilancio complessivo nelle due competizioni è dunque di 14 apparizioni, 997 minuti, sei reti e due assist. In campionato è il miglior marcatore dell'Inter, un dato che rende l'idea della sua importanza nella produzione offensiva della squadra. La sua caratteristica più evidente è la capacità di mettere insieme qualità apparentemente distanti: la progressione palla al piede, la forza nel corpo a corpo, la disponibilità a lavorare per la squadra e la sensibilità nel dialogare con chi gli gioca accanto. Thuram non è un centravanti statico che aspetta il pallone in area. Gli piace partire, muoversi lateralmente, venire incontro e poi attaccare nuovamente lo spazio. È proprio questa mobilità a renderlo un elemento prezioso per il gioco nerazzurro. Quando può puntare l'avversario in velocità, sfruttando la falcata e la struttura fisica, diventa difficile da contenere. E anche quando non trova la conclusione può creare le condizioni per il gol di un compagno.

Ora il rinnovo?

Il presente di Thuram si intreccia inevitabilmente con il futuro. Il suo contratto con l'Inter scade nel giugno 2028, ma il club ha già avviato il percorso per provare a prolungare l'accordo fino al 2031. Un segnale della volontà nerazzurra di continuare a puntare sul francese, ma anche una trattativa che si presenta tutt'altro che semplice. Marcus percepisce attualmente circa sei milioni di euro netti a stagione e punta a un rialzo. Sul tavolo c'è anche il tema della clausola rescissoria da 85 milioni di euro, un elemento che potrebbe diventare parte integrante della discussione sul nuovo accordo. L'obiettivo dell'Inter resta quello di allungare il rapporto fino al 2031, ma per arrivarci servirà trovare un punto d'incontro sulle condizioni economiche e sulle garanzie contrattuali.

Il sorriso resta, la leggerezza pure. Ma dietro quell'atteggiamento c'è un calciatore che ha imparato a convivere con responsabilità sempre più grandi. Tikus non ha bisogno di cambiare espressione per diventare un protagonista. Gli basta il pallone tra i piedi, uno spazio da attaccare e quella falcata che a San Siro ormai conoscono bene. L'Inter vuole continuare a costruire il proprio futuro anche intorno a lui. Adesso la partita si sposta anche sul tavolo delle trattative. Trovare un accordo significherebbe dare continuità a un rapporto che, sul campo, ha già prodotto risultati importanti.