Sarà la capolista ad aprire la dodicesima giornata di Serie A. La Lazio di Gennaro Gattuso ospita all'Olimpico il Lecce in quella che può avere il sapore della sfida trappola. In attesa di un mese e mezzo durissimo, che vedrà i biancocelesti giocare quasi solo big match, la partita di oggi non può e non deve essere sottovalutata. Lo ha spiegato bene Gattuso, facendo capire come la testa deve essere solo al Lecce. "La classifica si vede solo alle ultime 7-8 giornate" ha detto il tecnico calabrese, che però non vuole mollare quel primato e per farlo deve ottenere la decima vittoria in dodici giornate. Per la prima volta però la Lazio deve cambiare radicalmente la formazione vista l'assenza di tre titolarissimi come Sutalo, Tavares e Zaccagni (il quarto, Marusic, è stato sempre sostituito da Floriani Mussolini in questo inizio di stagione).

Lazio, Gattuso cambia solo la difesa: le scelte dopo la rifinitura

"Frattesi ha lavorato tutta la settimana con noi e sta bene" ha detto ieri Gattuso in conferenza stampa, lasciando così intendere che non ci saranno novità a centrocampo. Poteva avere un turno di riposo Belahyane, ma l'ex Verona dovrebbe partire ancora dal primo minuto insieme al centrocampista azzurro e Taylor. Davanti conferme per Isaksen a destra e Noslin a sinistra ai lati di Pinamonti, difeso ieri da Gattuso "ha fatto un primo tempo straordinario con il Napoli". Le novità saranno in difesa, con il solo Floriani Mussolini confermato rispetto alla formazione vista a Napoli. Al posto degli infortunati Sutalo e Tavares giocheranno i subentrati al Maradona, ovvero Diogo Leite e Pedraza. Al centro occasione anche per Doekhi, che parte in vantaggio su un Provstgaard pronto ad avere un turno di riposo dopo aver giocato già quasi 1500 minuti tra Lazio e nazionale in tre mesi di stagione.