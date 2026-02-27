Milan, il vice-Maignan sarà ancora Terracciano? Vicino il rinnovo fino al 2027

Il Milan comincia a porre le basi per la prossima annata, con la stagione attuale che vede i rossoneri al secondo posto in classifica alle spalle dell'Inter a -10, con un derby alle porte. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, il club ha imbastito un rinnovo di contratto per il classe 1990 fino al 30 giugno 2027, confermandolo così come vice di Mike Maignan.

E pensare che soltanto a luglio del 2025 lo stesso Terracciano era stato ad un passo dall'intraprendere una strada differente, dopo la Fiorentina. Come ricorda il quotidiano infatti Terracciano era ad un passo dal firmare un contratto di due anni con la Cremonese, che voleva affidargli la difesa dei pali dopo il ritorno in massima serie. Un affare che però è saltato al fotofinish, al momento delle firme.

Il motivo principale fu la decisione da parte di Marco Sportiello di lasciare il Milan per tornare all’Atalanta. Una mossa che fu inaspettata per il Diavolo, costretto poi a lanciarsi su Terracciano per evitare di farsi trovare impreparato. Il club non è stato indifferente a come si sia calato nella parte di vice-Maignan - e dell'ottimo feeling che si è creato fra i due in questi mesi - e da qui la volontà di imbastire il nuovo contratto.