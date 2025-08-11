Milan, Gimenez: "Allegri unisce la squadra. Mette il giusto mix tra il lavoro e il resto"

Nella sua intervista a Sky Sport, l'attaccante del Milan, Santiago Gimenez, ha parlato anche dei suoi primi giorni con Massimiliano Allegri: "Il sentimento è molto buono, molto positivo. Credo sia un allenatore che unisce molto la squadra, che lavora con grande intensità. Dal primo giorno a Milanello sono stato sicuro che sarà una grande stagione”.

Cosa l'ha sorpresa di lui?

“Come si dice in Italia, quando lavori devi andare forte, ma poi c’è spazio per la gioia, per la famiglia, per la squadra. Credo che Allegri abbia la combinazione migliore”.

Rispetto ai mesi scorsi, si respira un’atmosfera diversa?

“Sì, l’impressione è molto bella e anche gli obiettivi sono molto alti, perché siamo in un club grande come il Milan. Dobbiamo esserne all’altezza, lavorare duro e sono sicuro che sarà una bella stagione”.

L’altro giorno Modric ha detto che l’obiettivo non deve essere solo il quarto posto, ma vincere. La parola Scudetto è già presente nello spogliatoio?

“Sì, è sempre un sogno vincere lo Scudetto. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Modric, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà”.

Rispetto a sei mesi fa, è cambiato? Si sente diverso rispetto a quando è arrivato a gennaio?

“Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi”.