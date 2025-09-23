Milan, Gimenez: "Gioco nella squadra dei miei sogni, mai pensato di andare via"

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni Mediaset al termine della sfida di Coppa Italia vinta per 3-0 sul Lecce: "La verità è che come attaccante cerco sempre di fare gol, la palla non entrava ma l'importante è che ne entri una perché poi arrivino anche gli altri. Da bambino sognavo di giocare nel Milan, sono nella squadra dei miei sogni, realizzarsi con questa maglia è la mia consacrazione. Non ho mai pensato di lasciarlo".