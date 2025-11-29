Milan in vetta almeno per 24 ore: la classifica aggiornata della Serie A
Il Milan torna primo in classifica e ci resterà almeno per le prossime 24 ore, ovvero fino al termine del big match tra Napoli e Roma in programma per domani sera al Diego Armando Maradona. Decisivo il successo dei rossoneri sulla Lazio grazie alla rete messa a segno da Rafael Leao a inizio secondo tempo, con la squadra di Allegri, espulso nel recupero, che ha tenuto il risultato fino alla fine della gara, nonostante il parapiglia successo a tempo scaduto con l'arbitro Collu richiamato al VAR per un presunto fallo di mano di Pavlovic in area di rigore che ha portato però alla decisione di non assegnare il penalty per un precedente fallo di Marusic sullo stesso difensore del Milan.
La classifica aggiornata di Serie A.
Milan 28 (13 partite giocate)
Roma 27 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 23 (13)
Lazio 18 (13)
Udinese 18 (13)
Sassuolo 17 (13)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (13)
Genoa 11 (13)
Parma 11 (13)
Pisa 10 (12)
Lecce 10 (12)
Fiorentina 6 (12)
Verona 6 (13)