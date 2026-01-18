Milan, Jashari: "Posso giocare da 8 e da 6, l'importante è capirsi con i compagni"

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Lecce vinto per 1-0 e valido per la 21^ giornata di Serie A.

Come ti senti dopo questa partita?

"Felice di essere partito dal primo minuto e per Fullkrug, l'importante sono i tre punti per la squadra".

Sembrava che tu volessi aiutare la fase offensiva oltre che fare il play.

"Ho giocato in tutte due le posizioni, da 8 e da 6. Faccio tutto quello che mi chiede il mister, l'importante è che i compagni capiscano le mie caratteristiche per giocare tutti insieme".

Che effetto fa giocare con Modric?

"E' un regalo giocare con lui, ragazzo straordinario fuori dal campo e giocatore incredibile. Mi godo questo privilegio e non vedo l'ora di giocare più minuti con lui"