Milan-Lecce, Fullkrug: "Fortuna? No, ho fiducia. Aspettavo per questo gol"
Niclas Fullkrug, decisivo in Milan-Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky:
"Non sono fortunato, sono rilassato e ho fiducia e questa sera è stato bellissimo fare gol, aspettavo per questo gol. I primi giorni qui al Milan sono stati incredibili, c'è un motivo se questa squadra lotta per i primi posti. C'è tanta qualità ed è stato facile inserirsi. E da attaccante è bello avere giocatori che ti mettono nelle condizioni. io con Leao e Pulisic? Dipende dalla partita. Siamo giocatori diversi, poi decide l'allenatore. Ma abbiamo bisogno di gente di qualità anche in panchina".
