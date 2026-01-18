Milan-Lecce, Fullkrug: "Fortuna? No, ho fiducia. Aspettavo per questo gol"

Niclas Fullkrug, decisivo in Milan-Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky:

"Non sono fortunato, sono rilassato e ho fiducia e questa sera è stato bellissimo fare gol, aspettavo per questo gol. I primi giorni qui al Milan sono stati incredibili, c'è un motivo se questa squadra lotta per i primi posti. C'è tanta qualità ed è stato facile inserirsi. E da attaccante è bello avere giocatori che ti mettono nelle condizioni. io con Leao e Pulisic? Dipende dalla partita. Siamo giocatori diversi, poi decide l'allenatore. Ma abbiamo bisogno di gente di qualità anche in panchina".