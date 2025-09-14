Milan, Modric: "Grande assist di Saelemaekers, miglioreremo e ci conosceremo meglio"
Il centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Bologna vinto 1-0 e valido per la 3^ giornata di Serie A.
Sensazioni?
"Bella festa, perché abbiamo vinto. Adesso ci concentriamo sulle prossime".
E' dei grandi giocatori trovare la giocata giusta al momento giusto?
"Grande assist di Saelemaekers, ma tutti hanno fatto bene. Miglioreremo e ci conosceremo meglio".
