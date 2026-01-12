I crociati rimontano il Lecce. La Gazzetta di Parma in apertura: "Tre punti pesanti"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche allo sport, evidenziando il successo conquistato dai crociati nel ventesimo turno di Serie A. Il Parma infatti ha piazzato un colpo salvezza al Via del Mare, dove ha ribaltato il Lecce imponendosi per 1-2 in rimonta. Sfida aperta dal gol di Stulic, che dopo sessanta secondi ha bucato la porta emiliana portando avanti i giallorossi. I crociati, però, nella ripresa hanno mostrato una reazione decisiva.

Il Parma infatti, dopo l'espulsione di Banda per un brutto fallo su Delprato, è riuscito a trovare la parità con un autogol di Tiago Gabriel. Al 72' poi Pellegrino ha completato il sorpasso ducale, firmando il sesto gol del suo campionato. Il Lecce nel finale è anche rimasto in nove uomini, complice un rosso estratto ai danni di Gaspar dopo una brutta reazione su Pellegrino. Una vittoria sofferta ma comunque meritata per la formazione di Carlos Cuesta, che dopo due turni di digiuno ha ritrovato il bottino pieno.

Il Parma adesso è volato a quota 21 in classifica, con un vantaggio di sette lunghezze sulla Fiorentina e una gara in meno. All'orizzonte infatti c'è già un altro impegno per gli emiliani, attesi dal confronto in casa del Napoli. I ducali infatti mercoledì alle 18.30 saranno di scena al Maradona, dove si giocherà il recupero del sedicesimo turno, rinviato a causa della Supercoppa Italiana. Un banco di prova per il Parma, pronto a raccogliere nuovi punti salvezza.