Napoli, l'indiscrezione della Rai: pazza idea Zaniolo per giugno, c'è anche il Milan

Nel corso de La Domenica Sportiva, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha acceso i riflettori su una possibile mossa del Napoli in vista dell’estate. "C'è un'idea per giugno. C'è stato un colloquio formale e garbato tra Manna e l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli", ha dichiarato dopo il pareggio degli azzurri a San Siro contro l'Inter.

Il direttore sportivo partenopeo ha inoltre raccolto informazioni sulle condizioni dell’operazione: per riscattare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray, l’Udinese dovrà versare 10 milioni di euro. Il profilo dell’esterno piace ad Antonio Conte e il Napoli segue con attenzione l’evoluzione della situazione. Sul giocatore, ha aggiunto la medesima emittente, c’è anche l’interesse del Milan.

Il comunicato ufficiale sull'intervento al ginocchio

"Udinese calcio comunica che Nicolò Zaniolo si sottoporrà domani, presso la Clinica Villa Stuart di Roma, ad un intervento di pulizia meniscale del ginocchio destro".