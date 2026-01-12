Hellas punito da un'autorete. L'Arena in prima pagina: "La Lazio passa al Bentegodi"

Il quotidiano L'Arena oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio allo sport e all'Hellas Verona, sconfitto di misura dalla Lazio nel ventesimo turno di campionato. Una gara decisa dall'autogol di Nelsson, che ha mandato ko gli scaligeri e consegnato i tre punti ai biancocelesti. Tanto rammarico quindi per la formazione di Paolo Zanetti, penultima con appena 13 punti all'attivo.

Il tecnico scaligero chiaramente ha chiesto qualcosa in più alla propria squadra, impegnata in una serrata lotta per la salvezza. Il Verona in ogni caso ha incassato la decima sconfitta di questo campionato, che ne fanno la squadra più battuta insieme a Lecce e Fiorentina. Terzo ko nelle ultime cinque uscite per i veneti, che erano comunque reduci da un buon pareggio conquistato in casa del Napoli.

Il Verona in ogni caso potrà rifarsi già in settimana, visto che è atteso dal recupero del sedicesimo turno di campionato, slittato parzialmente a causa della Supercoppa Italiana. Gli scaligeri giovedì 15 gennaio se la vedranno contro il Bologna, atteso proprio al Bentegodi nella sfida in programma alle ore 18.30. Tanta voglia di riscatto per l'Hellas, chiamato ad una reazione necessaria per risalire la classifica e alimentare l'obiettivo salvezza, al momento distante tre soli punti.