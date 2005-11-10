Milan, Moreira: "Cardinale ci supporta e crede in noi. Vinto il derby, è stato incredibile"

C'è tanta felicità nelle parole di Diego Moreira. L'esterno del Milan ha parlato ai microfoni di TeleLombardia dopo il successo nel derby contro l'Inter per 3-1 che ha rilanciato le ambizioni di classifica della formazione allenata da Ruben Amorim:

È la notte più bella della tua vita?

"Della mia vita non lo so ma è una notte molto speciale per me - sottolineano i colleghi di Milannews.it -. Oggi è un derby, è sempre una partita speciale: abbiamo vinto ed è stato incredibile".

Hai onorato la 22 di Kakà sotto i suoi occhi...

"Non lo so, devi chiederlo a lui (ride, ndr)... È stata una notte speciale per noi e per lui. Giocare così: vincere, segnare e fornire due assist di fronte a lui è stato un onore. Spero gli sia piaciuto".

Cardinale è uscito piangendo... Ha detto che siete un gruppo vincente: sei d'accordo?

"Era contento credo. È venuto quasi a tutte le partite: ci supporta, crede in noi. E noi cerchiamo di ripagarlo così. Siamo vincenti? Certo, abbiamo un sacco di qualità, una bellissima squadra e siamo una famiglia: lottiamo e giochiamo insieme, passiamo la maggior parte del tempo insieme durante la settimana. Era importante essere concentrati: dobbiamo continuare così e pensare step by step".