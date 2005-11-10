Milan, Moreira: "Notte speciale, sono andato convinto su quel calcio di punizione"

Diego Moreira, centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto per 3-1 sull'Inter: "Notte speciale, sono molto contento per questa vittoria. Era importante vincere il derby, ma ora bisogna guardare avanti. Ho segnato per la prima volta su punizione, sono andato convinto su quel pallone. Rispetto Kakà, due assist e un gol davanti a lui sono un onore ma io voglio essere me stesso anche se sono contento che mi abbia visto da vicino".