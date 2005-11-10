Milan, Moreira: "Notte speciale, sono andato convinto su quel calcio di punizione"
autore
Marco Pieracci
Marco Pieracci
Oggi alle 00:07Serie A
autore Marco Pieracci
01.11.2026 00:07Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Diego Moreira, centrocampista del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto per 3-1 sull'Inter: "Notte speciale, sono molto contento per questa vittoria. Era importante vincere il derby, ma ora bisogna guardare avanti. Ho segnato per la prima volta su punizione, sono andato convinto su quel pallone. Rispetto Kakà, due assist e un gol davanti a lui sono un onore ma io voglio essere me stesso anche se sono contento che mi abbia visto da vicino".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:30 Serie A
Juventus, Spalletti: "Questo ritiro è utile, ma quando non sono felice ho voglia di famiglia"
00:25 Serie ATMW
TMWCardinale: "Abbiamo visto di che pasta è fatto questo Milan. Ha tutte le carte per vincere"
00:23 Serie A
Como, Fabregas: "L'ansia di tornare di Addai va gestita". Poi parla dell'impiego di Douvikas
00:17 Serie ATMW
TMWL'Inter fa acqua in difesa: 19 gol subiti in 13 partite. Come Inzaghi e meglio di Conte
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi