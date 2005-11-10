Venezia, Nicola: "Stiamo cercando di trovare i giusti equilibri e la giusta identità"

Intervistato prima della sfida contro il Como da DAZN, ha parlato così il tecnico del Venezia Davide Nicola: "Stiamo cercando di trovare gli equilibri e l'identità che ci permettere di raggiungere quello che desideriamo, si passa da queste sfide. Vogliamo fare dei passi in avanti giocando con squadre che hanno grandissime qualità".

Conferme per dieci giocatori scesi in campo contro l'Inter: "Stiamo cercando di valutare lo stato di forma, abbiamo alle spalle uno staff medico e tecnico e ne beneficiamo. Stiamo cercando di individuare i giocatori che possono avere quelle caratteristiche per portare avanti un certo discorso, ma ci sta dare occasioni a chi ha giocato meno".