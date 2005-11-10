Venezia, Busio: "Dobbiamo fare attenzione in fase difensiva, anche le mezzali"
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Antonino Sergi
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Oggi alle 12:19Serie A
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01.11.2026 12:19Serie A
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Torna in campo dal primo minuto Gianluca Busio, il centrocampista è l'unico cambiamento di Davide Nicola rispetto alla sfida persa contro l'Inter. Adesso è tempo di sfida con il Como, ai microfoni di DAZN ha parlato così il centrocampista lagunare: "Dobbiamo fare più attenzione in fase difensiva, anche le mezzali devono difendere. Mi piace giocare sia mezzala che play, non c'è problema".
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