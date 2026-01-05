Bologna, poco spazio per Dominguez: se dovesse partire, si accelera su Bogdan Kostic
Il Bologna studia le mosse sul mercato. Dopo la sconfitta di ieri in casa dell’Inter, la dirigenza rossoblù potrebbe lavorare sia in entrata che in uscita per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di mister Vincenzo Italiano. L’intenzione è quella di aumentare il tasso tecnico per cercare di dare la caccia ad un prossimo piazzamento europeo. Fra i giocatori che potrebbero essere in uscita c’è Benjamin Dominguez.
L’esterno argentino anche a San Siro è partito dalla panchina. Con l’infortunio di Bernardeschi, probabilmente, avrebbe immaginato un maggior minutaggio anche se ufficialmente non ha chiesto la cessione. Su di lui sono insistenti le voci che arrivano dalla Francia con il Lione interessato anche se in Italia potrebbero esserci le attenzioni della Fiorentina.
Qualora dovesse partire, l’alternativa per gli emiliani arriverebbe dalla Serbia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il mirino potrebbe essere posizionato su Bogdan Kostic, classe 2007 di proprietà del Partizan. Il ragazzo è stato osservato a più riprese così come Camara del Vitoria Guimaraes e Osorio del Mydtilland.
