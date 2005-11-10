Man United, Mainoo verso la Roma: "Siamo vicini alla svolta, ce lo sentiamo"Live TMW
Simone Bernabei
Al fianco di Carrick, in conferenza stampa per il Manchester United si è presentato il centrocampista Kobbie Mainoo. Segui in presa diretta tutte le sue dichiarazioni.
Ore 14.34, inizia la conferenza stampa
Un avvio di stagione complicato...
"Per noi è stata una stagione difficile fino a qui, non abbiamo ottenuto i risultati che speravamo, ma è come se sentissimo di essere ad un passo da cambiare le cose".
Come vive questo difficile momento?
"Sono allo United da tanti anni e so bene che ci sono alti e bassi. Ci sono stati degli intoppi, ma la cosa bella è che da questi puoi sempre rialzarti…".
Carrick continua a supportarvi nonostante i risultati deludenti...
"Ripeto, sento di essere sulla strada giusta per ripagarlo sia dentro che fuori dal campo, vogliamo combattere come una squadra".
A lei soprattutto ha dato fin da subito grande fiducia.
"Gli sono grato, sin da quando è arrivato ha creduto tanto in me. Mi ha sempre dato molti consigli e io cerco di riportarli sul campo. Da ogni momento della mia carriera ho sempre cercato di imparare qualcosa, anche quando non stavo giocando. Ora voglio crescere ancora e prendermi più responsabilità con il pallone".
I fischi dei tifosi?
"In momenti così duri non puoi aspettarti che i tifosi siano felici al 100%, visto che i risultati non arrivano. Ottenere dei risultati migliori è un nostro dovere nei loro confronti".
Ore 14.44, termina la conferenza stampa