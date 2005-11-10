Napoli tornato a lavoro in vista del Porto: differenziato per Hojlund e Milinkovic, out in 2

Per il Napoli è già tempo di archiviare il ko dello Stadium contro la Juventus andato in scena ieri sera e catapultarsi a capo fitto verso la prossima partita di Champions League, che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri impegnata mercoledì sera al Do Dragao di Porto per affrontare Farioli e i suoi nella quarta giornata della fase di campionato della competizione.

Hojlund e Milinkovic a parte, in due out

In vista dell'impegno, questa mattina la squadra si è allenata a Torino e ha effettuato una seduta di recupero per coloro i quali sono scesi in campo ieri, mentre il resto del gruppo ha svolto un lavoro atletico. Differenziato per il centravanti Rasmus Hojlund e per il portiere Vanja Milinkovic Savic, mentre i due difensori Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera sono rientrati a Napoli per effettuare controlli diagnostici e con ogni probabilità saranno assenti mercoledì sera a Porto.