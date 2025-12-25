Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, offerta al Corinthians per Hugo Souza: no dei brasiliani e del portiere. Il punto

Milan, offerta al Corinthians per Hugo Souza: no dei brasiliani e del portiere. Il puntoTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 17:23Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Il futuro di Mike Maignan al Milan continua a essere in bilico, visto il contratto in scadenza del portiere francese fissata per il prossimo 30 giugno e la trattativa per il rinnovo che non fa registrare novità. L'intenzione dei rossoneri, sottolineata anche da Igli Tare pochi giorni fa, è quella di provare a convincere l'estremo difensore a prolungare il suo accordo ma se la firma non dovesse arrivare la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata. Proprio per questo motivo il Milan si sta guardando intorno e come riportato da Matteo Moretto uno dei nomi in cima alla lista degli uomini mercato del Diavolo è quello di Hugo Souza, portiere del Corinthians.

Ma c'è di più. Il Milan ha infatti presentato un'offerta scritta al club brasiliano che però è stata respinta sia dal Corinthians che dal calciatore. La società sudamericana ritiene che in questo momento il valore di Hugo Souza sia superiore rispetto alla proposta fatta dal club rossonero, ma soprattutto Hugo Souza vuole restare al Corinthians fino al Mondiale e poi dopo, eventualmente, concentrarsi su una nuova avventura.

L'estremo difensore classe 1999 ha il contratto in scadenza con il suo attuale club nel 2028 e nonostante i no resta nel mirino del Milan che se dovesse perdere Maignan a parametro zero potrebbe tornare a bussare, in modo più convincente, alla porta del Corinthians.

Articoli correlati
Hugo Souza, il Corinthians e la chiamata di Ancelotti. Chi è il portiere che può... Hugo Souza, il Corinthians e la chiamata di Ancelotti. Chi è il portiere che può sostituire Maignan al Milan
Milan, piace Hugo Souza del Corinthians se non dovesse rinnovare Maignan. Costa 12... Milan, piace Hugo Souza del Corinthians se non dovesse rinnovare Maignan. Costa 12 milioni
Da Sousa a Souza: la Salernitana guarda in Brasile per trovare il nuovo vice-Ochoa... Da Sousa a Souza: la Salernitana guarda in Brasile per trovare il nuovo vice-Ochoa
Altre notizie Serie A
Fiorentina, il punto sui rinnovi: in due ai saluti, altri si giocano il riscatto.... Fiorentina, il punto sui rinnovi: in due ai saluti, altri si giocano il riscatto. E c'è il nodo Dodo
Mainoo vuole il Napoli. Il centrocampista ha deciso di lasciare lo United: dubbi... Mainoo vuole il Napoli. Il centrocampista ha deciso di lasciare lo United: dubbi sulla formula
Fatto il 9, ora tutto sul difensore: cosa serve al Milan nel mercato di gennaio Fatto il 9, ora tutto sul difensore: cosa serve al Milan nel mercato di gennaio
Fiorentina, Paratici lavorerà anche sulle cessioni: da Richardson a Dzeko, tanti... Fiorentina, Paratici lavorerà anche sulle cessioni: da Richardson a Dzeko, tanti i nomi in ballo
Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori.... Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori. I dettagli
No ai fuochi d'artificio ma occhio a Tiago Gabriel: cosa serve al Lecce nel mercato... No ai fuochi d'artificio ma occhio a Tiago Gabriel: cosa serve al Lecce nel mercato di gennaio
Lutto nel calcio britannico: è morto John Robertson, il 'Picasso del calcio' Lutto nel calcio britannico: è morto John Robertson, il 'Picasso del calcio'
Chiesa non si ferma neanche a Natale. Intanto il Liverpool è su Vlahovic: le top... Chiesa non si ferma neanche a Natale. Intanto il Liverpool è su Vlahovic: le top news delle 18
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Le più lette
1 Wilfried Singo, preso dal Monaco a 10 milioni. E rivenduto per il triplo al Galatasaray
2 Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre
4 De Rossi chiama i suoi fedelissimi da Roma: cosa serve al Genoa nel mercato di gennaio
5 Caicedo si ritira dopo l'omicidio di Pineida: "Non voglio più sapere niente di calcio"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori. I dettagli
Immagine top news n.1 Scandalo in Turchia: arrestato il presidente del Fenerbahce nell'ambito di un'indagine antidroga
Immagine top news n.2 La Roma vuole rivoluzione l'attacco: Zirkzee, Raspadori e Beto per Gasperini
Immagine top news n.3 I compagni chiedono una cosa a Maignan, la società la chiede a Pulisic. Il Milan così sui rinnovi
Immagine top news n.4 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
Immagine top news n.5 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
Immagine top news n.6 Futuro e aneddoti, Rabiot a 360° sul Milan: "Scudetto? Non ho tatuaggi, ma potrei farne uno..."
Immagine top news n.7 Milan, primo allenamento per Fullkrug: mattinata di test atletici per il tedesco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.3 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.4 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, il punto sui rinnovi: in due ai saluti, altri si giocano il riscatto. E c'è il nodo Dodo
Immagine news Serie A n.2 Mainoo vuole il Napoli. Il centrocampista ha deciso di lasciare lo United: dubbi sulla formula
Immagine news Serie A n.3 Fatto il 9, ora tutto sul difensore: cosa serve al Milan nel mercato di gennaio
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Paratici lavorerà anche sulle cessioni: da Richardson a Dzeko, tanti i nomi in ballo
Immagine news Serie A n.5 Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori. I dettagli
Immagine news Serie A n.6 No ai fuochi d'artificio ma occhio a Tiago Gabriel: cosa serve al Lecce nel mercato di gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Immagine news Serie B n.2 Salernitana su Davide Merola: sondaggio per l’attaccante del Pescara
Immagine news Serie B n.3 Bigica sul momento del Bari: “Maglia pesante, ma sono convinto che si tireranno fuori”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, futuro in bilico per Candela: possibile addio già a gennaio
Immagine news Serie B n.5 Pescara, caccia al nuovo centravanti: pista Stuckler, frenata su Corona
Immagine news Serie B n.6 Padova, Mirabelli: "Papu qui per qualcosa d'importante. Mercato? Pronti a cogliere occasioni"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.3 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.4 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Immagine news Serie C n.5 Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?