Milan, offerta al Corinthians per Hugo Souza: no dei brasiliani e del portiere. Il punto

Il futuro di Mike Maignan al Milan continua a essere in bilico, visto il contratto in scadenza del portiere francese fissata per il prossimo 30 giugno e la trattativa per il rinnovo che non fa registrare novità. L'intenzione dei rossoneri, sottolineata anche da Igli Tare pochi giorni fa, è quella di provare a convincere l'estremo difensore a prolungare il suo accordo ma se la firma non dovesse arrivare la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata. Proprio per questo motivo il Milan si sta guardando intorno e come riportato da Matteo Moretto uno dei nomi in cima alla lista degli uomini mercato del Diavolo è quello di Hugo Souza, portiere del Corinthians.

Ma c'è di più. Il Milan ha infatti presentato un'offerta scritta al club brasiliano che però è stata respinta sia dal Corinthians che dal calciatore. La società sudamericana ritiene che in questo momento il valore di Hugo Souza sia superiore rispetto alla proposta fatta dal club rossonero, ma soprattutto Hugo Souza vuole restare al Corinthians fino al Mondiale e poi dopo, eventualmente, concentrarsi su una nuova avventura.

L'estremo difensore classe 1999 ha il contratto in scadenza con il suo attuale club nel 2028 e nonostante i no resta nel mirino del Milan che se dovesse perdere Maignan a parametro zero potrebbe tornare a bussare, in modo più convincente, alla porta del Corinthians.