TMW Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: Saelemaekers si è allenato a parte

Da una parte la visita di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, che 513 giorni dopo l'ultima volta (era il 26 agosto 2024), ha varcato i cancelli di Milanello e di Casa Milan per incontrare in mattinata la dirigenza rossonera, l'allenatore, lo staff la squadra, oltre ai dipendenti in compagnia di Zlatan Ibrahimovic. Dall'altra il lavoro di campo, che continua sotto la guida come sempre di Allegri.

In questo senso, la squadra rossonera ha ripreso questa mattina gli allenamenti su campi del Centro Sportivo di Carnago. Alexis Saelemakers, che domenica contro il Lecce ha riportato un risentimento all'adduttore sinistro, non si è allenato con il resto del gruppo, ma ha lavorato a parte. L'esterno belga resta quindi in dubbio per la gara di domenica sera in casa della Roma.