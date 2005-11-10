La notte a due facce di Cisse: dalla gioia dell'azzurro conquistato a 45' inguardabili col Milan

Una notte comunque indimenticabile per Alphadjo Cisse, che a 20 anni appena compiuti risponderà alla chiamata di Roberto Mancini per la nazionale maggiore. Un sogno che si avvera e un premio meritato per chi è stato il giocatore più sorprendente del Milan dei primi mesi. E che ha trascinato l'U21 alla fase finale degli Europei. Non ci fosse stato lui in Armenia, gli azzurrini si ritroverebbero a giocare i playoff. Non ci fosse stato lui in questi mesi, Ruben Amorim avrebbe qualche problema in più.

Sostituito dopo 45 minuti

La prestazione del numero 70 contro il Ferencvaros, però, non è stata all'altezza del traguardo raggiunto. Non riesce a lasciare il segno. Il resto della squadra non lo aiuta granché, ha giusto un'occasione mandata alle ortiche e rimedia un cartellino giallo, che suggerisce Amorim di sostituirlo all'intervallo.

Pochi palloni toccati, tanta imprecisione

Impiegato come esterno sinistro, è rimasto ingabbiato sulla fascia e nella sua metà campo, facendosi vedere solo sporadicamente davanti: soli 24 palloni toccati, solo il nuovo entrato Camarda (6) ha fatto meno. E soprattutto un'imprecisione che non gli avevamo mai visto: 64% di precisione passaggi di cui solo uno realmente importante. Nessun passaggio lungo a segno. Male anche nei duelli: uno su sei andato a buon fine, 10 palloni persi. Numeri che rendono l'idea di una partita ad che potremmo definire distratta. E che è passata forse in secondo piano perché la mediocrità di questi numeri è estesa su tutta la squadra. Fortuna che domenica ci sarà l'occasione per riscattarsi.