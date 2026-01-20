Sampdoria in ansia per le condizioni di Esposito: rischia un mese di stop

In casa Sampdoria c'è apprensione per le condizioni di Salvatore Esposito: il timore è quello di una lesione muscolare che potrebbe costringerlo a uno stop di almeno tre o quattro settimane. Gli esami strumentali sono stati svolti nella tarda serata di ieri, ma nella giornata odierna il centrocampista dovrà sottoporsi a una nuova risonanza magnetica per chiarire il quadro clinico. Di certo c’è che il regista non prenderà parte all’allenamento di oggi.

Nel corso della settimana, invece, è previsto il rientro in gruppo di Riccio, ormai destinato all’Avellino, così come quello di Ricci. In vista della trasferta di Catanzaro, a riprendere posto in mezzo al campo sarà Henderson, mentre cresce l’ipotesi di una nuova conferma per Gigi Cherubini.

Nel 2026 l’ex romanista si sta rivelando una delle poche note liete di una partenza blucerchiata al di sotto delle aspettative. Lo staff tecnico crede molto nel classe romano, apprezzandone la duttilità e la capacità di dare ritmo e strappi alla manovra, qualità non così diffuse all’interno della rosa. Lo riporta Repubblica.