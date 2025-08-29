Milan, Pulisic: "Oggi penso di aver toccato 3 palloni ma ho fatto gol. Bellissimo"

Christian Pulisic ha commentato il successo colto dal Milan al Via del Mare stasera, anche grazie al suo gol, ai microfoni di Sky Sport: "Io sto bene. Ho avuto qualche problema ma adesso sto bene. Oggi penso di aver toccato 3 palloni ma ho fatto gol. È stata una notte bellissima".

Come mai è successa quella partita contro la Cremonese?

"Non abbiamo giocato malissimo contro la Cremonese, solo piccoli dettagli. Oggi abbiamo fatto molto meglio, potevamo fare 3-4 gol. Creiamo anche le opportunità. E sì, oggi abbiamo fatto molto meglio".

È arrivato Nkunku: che qualità porta?

“Lui ha tante qualità. Lui arriva qua e può aiutare molto la squadra”.