Milan, Pulisic: "Oggi penso di aver toccato 3 palloni ma ho fatto gol. Bellissimo"
Christian Pulisic ha commentato il successo colto dal Milan al Via del Mare stasera, anche grazie al suo gol, ai microfoni di Sky Sport: "Io sto bene. Ho avuto qualche problema ma adesso sto bene. Oggi penso di aver toccato 3 palloni ma ho fatto gol. È stata una notte bellissima".
Come mai è successa quella partita contro la Cremonese?
"Non abbiamo giocato malissimo contro la Cremonese, solo piccoli dettagli. Oggi abbiamo fatto molto meglio, potevamo fare 3-4 gol. Creiamo anche le opportunità. E sì, oggi abbiamo fatto molto meglio".
È arrivato Nkunku: che qualità porta?
“Lui ha tante qualità. Lui arriva qua e può aiutare molto la squadra”.
