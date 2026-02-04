Milan, Rabiot: "Stiamo tenendo aperto il campionato. L'Inter sennò andrebbe via da sola"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset parlando così dopo il 3-0 contro il Bologna: "L'emergenza non si è vista, Nkunku e Loftus-Cheek hanno fatto bene, così come Fullkrug, che ci dà sempre una grande mano. Avrebbe meritato il gol, peccato. Potevamo fare meglio tecnicamente nella ripresa, tenere di più la palla e segnare di più, ma è stata una bella partita e una bella prova. Allunghiamo sul quinto posto che è l'obiettivo principale".

Con che spirito ritroveremo il Milan dopo i 10 giorni di pausa che vi aspettano?

"Sempre con lo stesso spirito. Il campionato lo stiamo tenendo aperto noi perché le altre non stanno facendo bene, a parte l'Inter. Se non ci fossimo noi, l'Inter andrebbe via da sola (sorride, ndr). Stiamo facendo benissimo, ora dobbiamo prenderci un po' di tempo per riposare. Dobbiamo dimostrare come facciamo dall'inizio il nostro carattere e la nostra solidità tutti insieme, anche i tifosi ci danno una mano".

Che stagione è per lei?

"Il mio ruolo devo farlo… Sono tra i più esperti, devo essere qualitativo e anche provare ad alzare il livello di tutti con il mio carattere, stando concentrati e allenandosi bene ogni giorni. Giocatori come me, Maignan e Modric hanno esperienza, anche il mister sa che la stagione è difficile, non abbiamo fatto niente, non dobbiamo perdere la concentrazione".