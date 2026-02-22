Striscione al Ferraris: "Genoa e Toro, amicizia e lealtà: la nostra storia mai tramonterà"

Nonostante la posta in palio tra Genoa e Torino sia veramente alta, dato che si parla di uno scontro salvezza, il clima prima dell'inizio della partita non potrebbe essere migliore. Sugli spalti del Ferraris infatti, come confermato dal club rossoblù con una foto postata sui propri canali social, compare il seguente striscione: "Genoa e Toro, simbolo di amicizia e lealtà: la nostra storia mai tramonterà".

Tra le due tifoserie c'è un gemellaggio che è tra i più storici e sentiti nel panorama ultras italiano, nato ufficialmente il 30 dicembre 1973 nel ricordo di Gigi Meroni. Un momento di crisi è coinciso con la partita 24 maggio 2009, quando la vittoria del Genoa per 3-2 ha contribuito fortemente alla retrocessione del Torino. Inseguito però, soprattutto a partire dal 2012, il rapporto è stato progressivamente recuperato con segnali di amicizia manifestati anche negli anni più recenti.

Questo gemellaggio, come si evince anche dallo striscione di oggi, si basa sul rispetto reciproco e sulla condivisione di una storia calcistica antica. C'è anche un comune amore per il calcio romantico, che ha nel già citato Gigi Meroni (icona prima al Genoa e poi al Toro) una delle sue massime espressioni.