Pavlovic e la buca sul dischetto in Milan-Genoa, Allegri: "È il bello del calcio certe volte"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, è tornato anche su due episodi della gara pareggiata col Genoa, come il sabotaggio di Pavlovic prima del rigore sbagliato da Stanciu o l'errore di Fofana. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Milan:

Cosa pensa dello scherzetto di Pavlovic?

"Sono cose che succedono: è anche il bello del calcio certe volte. Sono cose che se riguardi a distanza di tempo ti fanno anche sorridere"

Oggi compleanno di Fofana.

"Gli abbiamo fatto gli auguri. Poi, per la partita di giovedì, ha fatto una buona prestazione ed è scivolato sul gol sbagliato, come altri giocatori: sono cose che capitano. Non bisogna guardarle. Bisogna guardare al valore del giocatore, è uno importante, ha fatto bene e tornerà a farlo".

