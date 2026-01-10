Allegri: "Non so chi canti meglio tra Kean e Leao". Poi torna sulla frase che fece arrabbiare Pioli

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, si è soffermato anche sul rendimento di Rafa Leao e sulla sua frase che fece arrabbiare Stefano Pioli a inizio stagione. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

"Leao sta meglio. Il secondo tempo col Genoa ha fatto meglio, si è mosso di più, ha scattato di più: deve trovare ancora la condizione ottimale. Il fatto che segni è importante perché è molto più sereno. Così si scorda delle robe che non servono per le partite di calcio e pensa che l'importante per la punta è fare gol".

Kean o Leao?

"Su Leao intendevo che all'interno della partita Leao sta maturando molto così diventa più concreto, si diverte di più a fare gol che a fare robe carine ma meno concrete. Sono due ragazzi straordinari, non so chi canta meglio, hanno potenzialità straordinarie con caratteristiche completamente diverse".

Pioli aveva messo la Fiorentina tra le prime quattro in risposta a una sua classifica...

"Io me la scordai proprio la Fiorentina, mi dispiacque, infatti poi dopo mi corressi".

