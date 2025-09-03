Milan, tentativo per due terzini dopo l'addio a Jimenez: Arnau Martinez e Hector Fort

Dopo la partenza di Jimenez in direzione Bournemouth, il Milan ha cercato di capire se ci fosse la possibilità di arrivare a un terzino destro: in particolare, secondo Matteo Moretto, il Milan ha cercato due calciatori spagnoli che vivono in Catalogna. Il primo è Arnau Martinez, terzino destro del Girona: aveva una clausola di 14 milioni, un’occasione di mercato per tanti club anche se per gli ultimi due o tre giorni la squadra catalana avrebbe comunque detto di no, salvo pagamento della clausola. Alla fine Arnau ha deciso di restare.

Anche il profilo di Hector Fort è stato sondato ma anche lui è rimasto in Liga. In questo caso sono subentrati altri fattori: il calciatore cercava un progetto dove poter giocare regolarmente e con continuità. Nelle ultimissime ore di mercato è uscito in prestito secco dal Barcellona per andare all’Elche dove questa possibilità è pressochè garantita.