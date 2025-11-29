Tomori predica calma: "Ancora presto per lo scudetto, ma vogliamo continuare su questa strada"
Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha analizzato così a Sky Sport la vittoria dei rossoneri contro la Lazio, arrivata anche grazie a un suo assist per Leao: "Loro sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati uniti e ci portiamo i tre punti a casa"
Sullo scudetto: "Abbiamo un buon gruppo. Siamo uniti, siamo una squadra. È ancora presto in questa stagione e vogliamo continuare così".
Sui suoi sogni: "È ancora presto. Vogliamo continuare su questa strada. Pensiamo alla prossima partita e poi a quella dopo".
