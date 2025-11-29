Milan, Tomori: "Molto emozionato sul gol di Leao, da difensore è sempre bello vincere 1-0"
Fikayo Tomori, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria di misura sulla Lazio: "Abbiamo un buon gruppo, questo spirito ci serve perché la stagione è lunga e il campionato è duro. Ero molto emozionato sul gol perché era molto importante e portiamo a casa i tre punti. Ogni partita è difficile, per me che sono un difensore è bello vincere 1-0 perché vuol dire che abbiamo difeso bene e sono contento per Leao che ha segnato ancora. Vogliamo continuare così".
