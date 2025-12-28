Milan, una partita per cancellare i "disastri" di Riad: la grande occasione di De Winter

Koni De Winter a caccia di riscatto. Massimiliano Allegri ha confermato il difensore ex Genoa al centro della difesa per la gara di San Siro contro l'Hellas Verona. Un'occasione improntate per il ragazzo per cercare di mettersi alle spalle la prestazione negativa di Riad nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli. In quel frangente, il belga classe 2002 è apparso in netta difficoltà su Hojlund avendo responsabilità su entrambi i gol incassati dai rossoneri che hanno deciso la sfida.

La fiducia di Max Allegri in conferenza

E lo stesso allenatore rossonero nella conferenza stampa della vigilia ha voluto difendere il suo giocatore, sottolineando come la fiducia nei suo confronti non sia inficiata da una prestazione non positiva. "È arrivato, ha giocato bene e ha fatto errori come tutti - ha tagliato corto il mister rossonero dalla sala stampa di Milanello -. Può crescere".

Le presenze stagionali di De Winter

Arrivato dal Genoa nel mercato estivo, il difensore belga è stato impiegato in 11 occasioni da Max Allegri in questa stagione per un totale di 624 minuti, circa una media di un’ora di gioco per gara. In campionato sono 8 le presenze, nove con quella di oggi, due in Coppa Italia e una, quella "incriminata" in Supercoppa.