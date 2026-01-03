Serie A, la classifica aggiornata: il Pisa resta penultimo, Sassuolo sopra l'Atalanta
Due pareggi che non smuovono la classifica: si possono riassumere così le partite che hanno visto il Sassuolo farsi riacciuffare in casa dal Parma (1-1) e il Pisa ripristinare l'equilibrio a Genova dopo il vantaggio firmato Colombo. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A:
Milan 38 (17)
Inter 36 (16)
Napoli 34 (16)
Roma 33 (17)
Juventus 32 (17)
Como 30 (17)
Bologna 26 (16)
Lazio 24 (17)
Sassuolo 23 (18)
Atalanta 22 (17)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (17)
Torino 20 (17)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 16 (16)
Genoa 15 (18)
Verona 12 (16)
Pisa 12 (18)
Fiorentina 9 (17)
