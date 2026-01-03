Serie C, i risultati delle gare delle 17.30: frena il Lecco, gioia Arezzo nel recupero

Sono terminate le gare del pomeriggio in Serie C. Nel girone A pareggio fra Ospitaletto e Lecco con i blucelesti che frenano la loro rincorsa mentre Pro Vercelli e Renate hanno superato rispettivamente Pro Patria e Pergolettese. Nel girone B colpo dell'Arezzo che in dieci ha superato il Forlì nel recupero mentre nel girone C pareggio in extremis del Picerno contro l'Audace Cerignola per 1-1.

GIRONE A

Sabato 3 gennaio

Cittadella-Virtus Verona 4-1

21’ Anastasia (C), 45’+5’ e 49’ Rabbi (C), 82’ Patane (V), 88’ Vita (C)

Trento-Giana Erminio 3-1

29’ e 82’ Pellegrini (T), 46’ Beretta (G), 87’ Dalmonte (T)

Ospitaletto Franciacorta-Lecco 1-1

17' Sipos (L), 33' Messaggi (O)

Pro Vercelli-Pro Patria 1-0

57' Burruano (PV)

Renate-Pergolettese 2-1

25’ Auriletto (R), 68’ Spedalieri (R), 81’ Arini (P)

Domenica 4 gennaio

Ore 14:30 - Arzignano Valchiampo-Union Brescia

Ore 14:30 - Inter U23-Novara

Ore 14:30 - Lumezzane-Vicenza

Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe

Lunedì 5 gennaio

Ore 20:30 - Triestina-Alcione Milano

Classifica: Vicenza 49, Lecco 38*, Union Brescia 36, Cittadella 35*, Trento 30*, Renate 28*, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26*, Arzignano Valchiampo 24, Ospitaletto 23*, Lumezzane 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18*, Pergolettese 15*, Pro Patria 12*, Triestina -2

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 3 gennaio

Juventus Next Gen-Carpi 2-0

24’ Puczka, 45’ Okoro

Pianese-Ascoli 4-2

30’ rig, 45’+4’ rig e 81’ Bellini (P), 35’ Milanese (A), 43’ Silipo (A), 90’+1’ Sodero (P)

Pontedera-Torres 1-3

8’ e 52’ Di Stefano (T), 10’ aut. Vona (T), 19’ Faggi (P)

Forlì-Arezzo 1-2

16' Francolini (F), 55' Righetti (A), 93' Eklu (A)

Ore 20:30 - Vis Pesaro -Pineto

Domenica 4 gennaio

Ore 14:30 - Campobasso-Ravenna

Ore 17:30 - Bra-Sambenedettese

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia

Ore 20:30 - Ternana-Livorno

Riposa: Gubbio

Classifica: Arezzo 43*, Ravenna 41, Ascoli 34*, Pineto 28, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Pianese 26*, Carpi 26*, Forlì 24*, Juventus Next Gen 24*, Ternana 23, Campobasso 23, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Torres 14*, Pontedera 14*

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 3 gennaio

Picerno-Audace Cerignola 1-1

51' D'Orazio (C), 92' Frison (P)

Ore 20:30 - Cavese-Sorrento

Domenica 4 gennaio

Ore 12:30 - Atalanta U23-Latina

Ore 12:30 - Foggia-Catania

Ore 14:30 - Potenza-Giugliano

Ore 14:30 - Siracusa-Salernitana

Ore 17:30 - Trapani-Casarano

Lunedì 5 gennaio

Ore 20:30 - Benevento-Crotone

Ore 20:30 - Cosenza-Monopoli

Ore 20:30 - Team Altamura-Casertana

Classifica - Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone 28, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 25*, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21, Team Altamura 20, Cavese 18, Siracusa 18, Foggia 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 15*

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva