David e Openda tragicomici in Juve-Lecce: altro che faccette di c***. Così si prendono schiaffi

“Devi avere quella faccettina di cazzo, gli altri altrimenti si accorgono che sei timido e ti danno schiaffi”. Luciano Spalletti lo diceva poco più di un mese fa, di Jonathan David e Lois Openda. I due centravanti sui quali l’allenatore della Juventus non aveva pressoché mai puntato, preferendo a entrambi Dusan Vlahovic, e su cui sarebbe stato costretto da lì in poi a fare affidamento, a causa dell’infortunio del centravanti serbo. Ma la faccetta non si è vista.

Tragicomici in Juventus-Lecce. Il centravanti canadese si è preso la scena, malgrado lo Stadium. Il cucchiaio smorto sul calcio di rigore che avrebbe potuto portare avanti la Vecchia Signora, e che Vladimiro Falcone ha scartato, respingendolo con il piede di richiamo, come un regalo di Natale in ritardo, è la fotografia di tutta la mancanza di cattiveria che un centravanti dovrebbe invece avere. Poco importa che poi l’ex Lille sia andato molto vicino a riscattarsi, e che il portiere giallorosso si sia superato.

Non è andato molto meglio Openda, che nel finale di gara ha condiviso l’attacco con lo stesso David. Il belga, un solo gol in questo campionato, si è letteralmente divorato quello che avrebbe fatto esplodere lo Stadium in zona Cesarini. I fischi ne sono la naturale conseguenza: se la Juve di Spalletti, in questo mese e rotti, è migliorata, non altrettanto si può dire della tazzina dei suoi due frombolieri.