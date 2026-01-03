Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a portata Como, un punto d'oro per il Lecce
Delusione Juventus, un punto d’oro per il Lecce. Il risultato dello Stadium (1-1) allontana i bianconeri, almeno potenzialmente, dalla zona Champions League, mentre i salentini non fanno particolari passi avanti, ma ottengono un risultato positivo in un campo non certo scontato.
Serie A, la classifica aggiornata
Milan 38 (17 partite giocate)
Inter 36 (16)
Napoli 34 (16)
Roma 33 (17)
Juventus 33 (18)
Como 30 (17)
Bologna 26 (16)
Lazio 24 (17)
Sassuolo 23 (18)
Atalanta 22 (17)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (17)
Torino 20 (17)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (17)
Genoa 15 (18)
Verona 12 (16)
Pisa 12 (18)
Fiorentina 9 (17)
