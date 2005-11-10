A Milanello solo a partire dal 16. Amorim concede sette giorni di riposo al Milan

La vittoria di Genova ha riportato serenità in casa Milan, giusto poche ore prima dell'inizio della sosta per le nazionali. Tre punti che permettono alla squadra di Amorim di affrontare due settimane di stop con meno pressione, considerando i malumori della sconfitta col Ferencvaros di giovedì scorso arrivata a sorpresa dopo il successo nel derby.

Una settimana di riposo

In questo senso, come riporta milannews.it, la squadra di Ruben Amorim tornerà al lavoro presso il Centro Sportivo Milanello, lunedì prossimo. Sette giorni liberi, dunque, con appuntamento fissato per il 16 novembre, data della ripresa delle attività.

Il messaggio di Cardinale: "Avanti così"

"La squadra ha mostrato grinta, determinazione e voglia di vincere. Avanti così", è stato invece il messaggio mandato da Gerry Cardinale nelle ultime ore, a dimostrazione di come la fiducia nel progetto rossonero sia intatta: "Ci sono ancora aspetti su cui continuare a lavorare per mantenere lo stesso livello per tutti i novanta minuti, ma stavolta era davvero importante conquistare i tre punti. Sono davvero soddisfatto dello spirito che ho visto in ognuno dei nostri giocatori. Da adesso è importante andare avanti su questa strada".