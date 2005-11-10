Napoli, Zorgane può essere il piano alternativo per il centrocampo. Dodo piace ma solo a una condizione: il punto

Il Napoli ha assoluta necessità di intervenire sul mercato e questo a prescindere dai risultati che verranno conseguiti da qui a fine dicembre. Il centrocampo è il settore nel quale il direttore sportivo Manna è pronto a intervenire con decisione vista la situazione di incertezza legata al futuro di Anguissa e Lobotka. Coulibaly del Monaco è la primissima scelta, ma la trattativa come detto più volte non è certo semplice visto che per il classe 2004 il club del Principato chiede tantissimo. Sempre rimanendo al Monaco piace Camara, ma il discorso anche in questo caso è complicato. E allora i riflettori del Napoli sono puntati anche su altri giocatori.

Gli obiettivi

Una pista da non sottovalutare è quella che porta ad Adem Zorgane dell’Union Saint-Gilloise, che negli ultimi anni è diventata una società in grado di mettere in mostra tanti talenti. In lista restano anche Bakola e Bergwall, ma presto potrebbero spuntare altre soluzioni. La società azzurra infatti non vuole e soprattutto non può sbagliare la scelta.

Occhi anche sugli esterni

Per la fascia continua a piacere Dodo, che è in scadenza con la Fiorentina, ma gli azzurri sono pronti a prenderlo solo a parametro zero. Per quanto riguarda l’attacco Lucca rimane in uscita visto che ormai è difficile che possa rientrare nei piani tecnici per questa stagione. Varela resta la prima scelta, ma ci potrebbe anche essere un nome a sorpresa. Intanto, sempre nel settore offensivo, c’è da valutare la posizione di Lang che non ha trovato continuità di rendimento. La società azzurra è pronta ad ascoltare offerte.