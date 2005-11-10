Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Oggi in campo gli ultimi quattro match: si chiude la 13ª giornata di C. In attesa di Ronaldinho

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 08:19Serie C
09.11.2026 08:19Serie C
Fonti preferite
Ultimi confronto del turno, che ci proietta poi al prossimo weekend, quello in cui si vedrà in campo il campione brasiliano
FotoTUTTOmercatoWEB

Un'altra intensa giornata, quella che ha preso il via venerdì, e un intenso lunedì quello che la chiuderà: stasera, infatti, andrà in archivio la 13ª giornata di Serie C, che non vedrà però gare del Girone A, già concluso. Protagonista assoluto di giornata, il Girone C, con gli ultimi tre confronti che accenderanno i fari su Picerno-Bari in particolar modo, ma si giocherà anche Pineto-Vis Pesaro, che chiuderà il Girone B; Gubbio alla finestra, i marchigiani potrebbero agganciare gli eugubini.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE C - 13ª GIORNATA
Girone A
Alcione Milano-Lumezzane 0-1
90' D'Agostino
Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2
19' Mallamo (U), 39' Nanni (A), 53' Latki (A) 58' e 97' [rig.] Rizzo Pinna (U)
Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 4-2
15' Estrella (D), 22' [rig.] e 41' Bertoli (P), 44' [aut.] Toci (D), 65' Coccolo (P), 83' Lattanzio (D)
Pergolettese-Renate 2-3
34' Delcarro (R), 45+7' [rig.] Kerrigan (R), 58' Ferrandino (P), 80' Conti (P), 81' Anelli (R)
Trento-AlbinoLeffe 2-1
1' Molina (T), 45+4' [rig.] Mandelli (A), 63' Maffei
Giana Erminio-Cittadella 0-0
Lecco-Juventus Next Gen 4-0
6' Casarotto, 50' Capello, 56' Manetti, 72' Murillo
Desenzano-Ospitaletto 0-1
71' Stefanoni
Folgore Caratese-Carpi 0-0
Treviso-Novara 2-0
24' Romeo, 59' Paganini

La classifica del Girone A: Cittadella 31, Brescia 28, Trento 27, Ospitaletto 22, Treviso 22, Arzignano Valchiampo 21, Lecco 20, Alcione 18, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Lumezzane 16, Pro Vercelli 16, Novara 13, Desenzano 13, Carpi 13, Giana Erminio 12, Juventus Next Gen 11, Renate 11, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 8

*Una partita in meno

GIRONE B
Già giocate
Atalanta U23-Reggiana 4-3
10' Cavaliere (R), 20' Zanaboni (A), 38' Diao (A), 42' [aut.] Vallarelli (R), 45'+7 Henry (R), 49' Portanova (R), 84' Guerini (A)
Ostiamare-Spezia 0-4
6', 72' Mazzocchi (S), 45'+2 Jimenez (S), 90'+3 Cannavo (S)
Forlì-Gubbio 1-0
45+3' Perretta
Vado-Ravenna 1-3
44' Maggio (R), 52' Rabbi (R), 59' [rig.] Cernigoi (V), 89' Esposito (R)
Grosseto-Pescara 1-3
50' Erradi (P), 52' Parigi (P), 55' Gaddini (G), 90' Milan (P)
Torres-Latina 2-0
51' Bunino, 64' Corsinelli
Campobasso-Livorno 1-1
5' Leonardi (C), 39' Gabbiani (L)
Pianese-Perugia 2-3
4' Ercolani e Ercolani (PI), 50' Carriero (PE), 83' Ianesi (PI), 89' [aut.] Astaldi (PI)
Sambenedettese-Guidonia Montecelio 1-2
6' Candellori (S), 41' Errico (G), 90'+4 Baroni (G)
Lunedì 9 novembre
Ore 20:30 - Pineto-Vis Pesaro

La classifica del Girone B: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23, Pescara 22, Torres 22, Reggiana 20, Guidonia Montecelio 20, Livorno 20, Campobasso 19, Atalanta U23 18, Perugia 17, Vado 16, Latina 15, Forlì 15, Pineto 14*, Pianese 13, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5*

*Una partita in meno

GIRONE C
Già giocate
Casertana-Casarano 1-0
10' Pezzella
Crotone-Giugliano 0-1
34' Balde
Inter U23-Salernitana 1-0
41' Charlys
Scafatese-Audace Cerignola 4-1
24' Suhs (S), 45' De Chiara (S), 54' Dambros (S), 55' Gambale, 82' Emmausso (S)
Catania-Sorrento 2-0
24' Bruzzaniti, 39' Cicerelli
Monopoli-Cosenza 0-0
Savoia-Potenza 1-3
13' Meola (S), 24' Bruschi (P), 34' Dos Santos (P), 85' Russo (P)
Lunedì 9 novembre
Ore 20:30 - Altamura-Cavese
Ore 20:30 - Foggia-Barletta
Ore 20:45 - Picerno-Bari

La classifica del Girone C: Potenza 31, Catania 22, Bari 22*, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Picerno 18*, Giugliano 16, Foggia 15*, Cavese 15*, Salernitana 15, Casarano 15, Altamura 15*, Barletta 12* Savoia 12, Cosenza 1', Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti
*Una partita in meno

Articoli correlati

Immagine news 1
Juve Next Gen travolta a Lecco, Brambilla: "Con pazienza ed equilibrio possiamo crescere"
Immagine news 2
Udinese, spesi almeno 30 milioni nel mercato. Eppure è ultima in classifica da sola
Immagine news 3
Sei giocatori del Frosinone sono già uomini mercato: la lista e tutte le richieste

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
08:19 Serie C
Oggi in campo gli ultimi quattro match: si chiude la 13ª giornata di C. In attesa di Ronaldinho
Immagine news 2
08:11 Serie C
Juve Next Gen travolta a Lecco, Brambilla: "Con pazienza ed equilibrio possiamo crescere"
Immagine news 3
00:19 Serie C
Savoia, la classifica non decolla. Ma il Ds non pensa al mercato: "Discorso troppo futuribile"
Ieri
Immagine news 4
23:04 Serie C
Barletta, Paci e il mercato: "Non è il momento di parlarne, prima c'è da uscire dalla zona playout"
Immagine news 5
20:34 Serie CTMW
TMW"Col cuore"...e con l'esperienza di Lamanna. La Folgore Caratese fa miracolo in nove uomini
Immagine news 6
19:35 Serie C
Serie C, si chiude la domenica della 13ª giornata. Volano Treviso e Ospitaletto, la Pianese batte il Perugia
Immagine news 7
18:49 Serie CTMW
TMWNervi tesi in Folgore Caratese-Carpi. Cassani si gioca la panchina e i lombardi sono in nove
Immagine news 8
18:27 Serie C
Serie C, i parziali della 13ª giornata: Pianese avanti sul Perugia. Nel Girone A sorride il Treviso
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
L’Inter annienta il Como. Chivu, che lezione a Fabregas! Milan ok, ma serve un attaccante (Tresoldi?). Juve stop con la Viola, manca un rigore. Allegri incassa la fiducia e Napoli ribolle. Via Lucca e Lang
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, rottura totale tra Lang e tifosi: cos'è successo contro la Lazio. E a gennaio può partire
Immagine top news n.1 Milan, De Winter oggetto del desiderio in Premier League ma non si muoverà: la situazione
Immagine top news n.2 Sassuolo, in arrivo l’esonero di Aquilani: nelle prossime ore atteso l’annuncio della società
Immagine top news n.3 Serie A, il recap dei risultati dell'11° turno e la classifica prima della sosta
Immagine top news n.4 Fiorentina due volte avanti e due volte ripresa dalla Juventus. Spalletti duro nel post match
Immagine top news n.5 Fabregas si inchina a Chivu, quest'Inter è (ancora) troppo forte per il Como
Immagine top news n.6 Bremer miglior marcatore è la cartina di tornasole delle difficoltà della Juventus
Immagine top news n.7 Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle: Pellegrino come Bati, Woltemade batte un colpo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
Immagine news podcast n.3 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.4 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, c'è bisogno di una reazione. ADL intervenuto tardi"
Serie A
Immagine box news Serie A In cosa possono ancora migliorare le due principali contendenti per lo Scudetto
Immagine box news Serie A Inter, Esposito: "Adesso sto bene. La Nazionale non è un dovere ma un onore"
Immagine box news Serie A Cisse: "Siamo al Milan, dobbiamo guardare a tutte le competizioni allo stesso modo"
Immagine box news Serie A Torino, nuovo esodo dal Filadelfia: Abate saluterà più di una squadra intera
Immagine box news Serie A Udinese, spesi almeno 30 milioni nel mercato. Eppure è ultima in classifica da sola
Immagine box news Serie A La crescita di Pio Esposito: lo scorso anno aveva raggiunto questi numeri solo a fine gennaio
Serie B
Immagine box news Serie B Il punto sulla B, il Palermo rallenta, il Modena si avvicina, la Cremonese risale
Immagine box news Serie B Vicenza ko contro la Cremonese. Marchizza non sente ragioni: "Non siamo stati all’altezza"
Immagine box news Serie B Tutino torna a essere decisivo per la Sampdoria: "Il calcio, però, non consente di adagiarsi"
Immagine box news Serie B Il Vicenza esce dal campo tra fischi e insulti. La panchina di Gallo adesso traballa
Immagine box news Serie B Sampdoria, con l'allenatore esperto arrivano punti. E non è frutto del caso
Immagine box news Serie B Cremonese, Pecchia soddisfatto: "Una partita bella, giocata con grande maturità"
Serie C
Immagine box news Serie C Oggi in campo gli ultimi quattro match: si chiude la 13ª giornata di C. In attesa di Ronaldinho
Immagine box news Serie C Juve Next Gen travolta a Lecco, Brambilla: "Con pazienza ed equilibrio possiamo crescere"
Immagine box news Serie C Savoia, la classifica non decolla. Ma il Ds non pensa al mercato: "Discorso troppo futuribile"
Immagine box news Serie C Barletta, Paci e il mercato: "Non è il momento di parlarne, prima c'è da uscire dalla zona playout"
Immagine box news Serie C "Col cuore"...e con l'esperienza di Lamanna. La Folgore Caratese fa miracolo in nove uomini
Immagine box news Serie C Serie C, si chiude la domenica della 13ª giornata. Volano Treviso e Ospitaletto, la Pianese batte il Perugia
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, con il pareggio tra Lazio e Napoli Women si chiude la 6ª giornata
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, successo di misura del Parma sul Como Women: decide Distefano
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
Immagine box news Calcio femminile Inter Women, Sassarini dopo il derby: "Vincere è speciale, ora pensiamo al Manchester City"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 novembre 2008, Milito giustizia la Reggina con una tripletta. Sculli cala il poker
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio