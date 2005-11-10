Serie B, classifica marcatori: alla seconda sosta, Shpendi del Cesena ancora in vetta

Con la serata di ieri, domenica 8 novembre, si è definitivamente chiusa l'11ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che anticipa la seconda sosta del torneo cadetto, categoria che sta definendo sempre di più la propria classifica (CLICCA QUI per il resoconto completo).

Ovviamente, non si sta definendo ovviamente solo la graduatoria della venti compagine in corsa nel torneo cadetto, ma anche la classifica marcatori, che, quando siamo dunque a una sorta di secondo giro di boa, vede ancora Cristian Shpendi del Cesena al comando in solitaria; non ha trovato il gol l'attaccante bianconero, ma hanno rallentato anche dietro di lui. Andiamo dunque a vedere tutto quello che è accaduto, ricordando che vengono riportate le prime cinque posizioni e che il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati.

8 gol: C. Shpendi (1; Cesena)

7 gol: Belotti (Modena), Di Nardo (1; Juve Stabia), Johnsen (Palermo), Mosquera (Hellas Verona)

6 gol: Bonazzoli (1; Cremonese), Vavassori (Palermo)

5 gol: Ruocco (Mantova), Russo (Avellino)

4 gol: Pittarello (Catanzaro/Pisa), Saporiti (1; Empoli), Siatounis (Benevento), Silipo (Ascoli)