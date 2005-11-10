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Il momento 'no' dell'Arezzo. Ma Manzo precisa: "La squadra segue Bucchi. Ci riprenderemo"

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 11:34Serie B
09.11.2026 11:34Serie B
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Il numero uno del club scaccia pensieri negativi, e ribadisce la piena fiducia nel tecnico che ha saputo sempre trovare soluzioni
FotoTUTTOmercatoWEB

Un momento 'no' per l'Arezzo, che arriva alla seconda sosta delle nazionali con una sconfitta sulle spalle, quella patita ieri sul campo della Juve Stabia. Un momento, però, come ha sottolineato nel post partita il presidente Guglielmo Manzo, che, come riferisce amarantomagazine.it, ha per prima cosa chiarito che la squadra segue il tecnico Cristian Bucchi, sostanzialmente mai concretamente in discussione.

"Nelle ultime due partite ho visto un Arezzo in ripresa - ha detto il presidente -. Venivamo da due risultati brutti contro Benevento e Carrarese, quelle sconfitte potevano lasciare strascichi, e invece la squadra ha reagito e ha dimostrato di seguire il mister, sia contro l’Ascoli che contro la Juve Stabia. Ovviamente quando perdi, come ci è accaduto ieri, rimane l’amaro in bocca, ma adesso dobbiamo stare uniti, compatti: è facile fare gruppo quando si vince, più difficile quando i risultati non arrivano. E invece è proprio adesso che conta. Questo è un anno di transizione, lo sapevamo dall’inizio, sarebbe assurdo sfaldarsi alle prime difficoltà".

Aggiunge poi: “Non avverto particolari pressioni intorno alla squadra, le critiche fanno parte del gioco e ci stanno. Dico però che non siamo ultimi schiantati, abbiamo alternato cose buone e meno buone, e soprattutto, dopo due prestazioni brutte, la rotta l’abbiamo invertita. Sapete quanto ho investito, in termini di tempo e denaro, per far crescere il club, portarlo in B e mettere le basi per un domani ancora più ambizioso: non ho certo intenzione di bruciarmi tutto in questa stagione. Chiedo fiducia nei miei confronti, a cominciare da domani. Sono convinto che la squadra si riprenderà. Le scelte di mercato sono state condivise da me, da Cutolo e da Bucchi, poi a gennaio, se sarà necessario, ci rimetteremo al lavoro".

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