Serie B, la Top11 dell'11ª giornata: l'Ascoli generalmente sugli scudi, Tutino salva la Samp

L'undicesima giornata del campionato di Serie B si è conclusa ieri, e ora la categoria cadetta osserverà la sosta per le nazionali, che lascia l'amaro in bocca a diverse formazioni, tra le quali le toscane Carrarese, Arezzo ed Empoli: le prime sono cadute rispettivamente contro Sampdoria e Juve Stabia, gli azzurri non sono andati oltre il pari col Padova. Notte fonda a Vicenza, ko contro la Cremonese, mentre l'altra neo promossa, l'Ascoli, tiene testa al Palermo, come il SudTirol fa con il Pisa e il Mantova con l'Hellas Verona; vince poi il Cesena su un Catanzaro spento, e il Modena sulla Virtus Entella, mentre arriva l'1-1 nel derby campano tra Benevento e Avellino.

Di seguito la Top11 dell'11ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-2-4)

Vitale 7 (Ascoli) - Attento e reattivo quando sollecitato, compie un autentico miracolo su Hernani sbarrandogli la strada a mano aperta. Sicuro sulle conclusioni aeree, non può nulla sull'inserimento ravvicinato di Ranocchia.

Venuti 7 (Ascoli) - Dominatore dello spazio aereo nella propria area, mette a referto diverse respinte provvidenziali. Pericolosissimo in proiezione offensiva con due stacchi di testa che sfiorano il bersaglio grosso.

Gelli 7 (Cesena) - Regge bene in fase difensiva, ma si prende la scena quando, all'83', veste i panni dell'attaccante e di testa spedisce in rete un calcio di punizione con il contagiri di Frabotta.

Pezzella 7 (Cremonese) - Trova un gol capolavoro di controbalzo che cambia totalmente l'inerzia del match. Spinge con continuità sulla corsia mancina, risultando determinante in fase offensiva.

Guiebre 7,5 (Ascoli) - Spina nel fianco costante sulla corsia mancina, devasta la fascia con accelerazioni brucianti. L'assist rasoterra per il gol del vantaggio rappresenta il coronamento di una prova di altissimo livello.

Siatounis 7 (Benevento) - Mette in campo un'intensità agonistica straripante dal primo minuto e conferma uno straordinario fiuto del gol. Da applausi il tocco sotto con cui scavalca il portiere sbloccando l'incontro.

Kouan 7 (Benevento) - Onnipresente e infaticabile, giganteggia in mezzo al campo raccogliendo ogni pallone vagante e accompagnando l'azione con una continuità disarmante.

Tramoni 7.5 (Pisa) - Ispiratissimo. Si prende la scena con un goal da vedere e rivedere e condisce il pomeriggio con l’assist per Leris.

Montevago 7.5 (Modena) - Ha deciso il match con la sua doppietta nei primi 10 minuti di partita, nel mentre ha sempre dato fastidio alla difesa avversaria arrivando più volte a conclusioni pericolose.

Tutino 7 (Sampdoria) -Sacrificio immenso al servizio della squadra, impreziosito da strappi palla al piede e da un gol da attaccante vero: movimento perfetto per liberarsi della marcatura e fulminare il portiere.

Sibilli 7,5 (Juve Stabia) - Sblocca subito il match con un gran gol, ma poi è dappertutto. Che partita la sua.