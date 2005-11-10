Disastro Zufferli, Massa scontenta il Milan. Juve, era rigore: arbitri, com'è andato il weekend

Parma-Bologna è per distacco la gara più discussa e discutibile di un’undicesima giornata di campionato chiusa con una nota amarognola. In Fiorentina-Juventus manca un rigore abbastanza solare: negli ultimi minuti di gara, su cross di Zhegrova, la palla finisce sul secondo palo dove Joao Mario controlla palesemente con il braccio sinistro, partendo da una posizione con entrambe le braccia larghe. Inspiegabile il mancato intervento del VAR, anche se Andrea Colombo - reduce da una discussa Lazio-Cagliari - ha visuale libera e indica subito che non c’è fallo a suo giudizio: l’unico possibile dubbio resta legato al fatto che il giocatore viola non si aspettasse il pallone. Per il resto, giusto evitare il secondo giallo a Oulai, corretto anche l’annullamento del gol di Dragusin pochi minuti dopo l’episodio in area gigliata.

Parma campo principale

Ma torniamo al Tardini: Luca Zufferli ha bisogno del VAR per correggere parecchie - troppe - decisioni, ma è anche vero che la prima chiamata indirizza la gara. Il VAR porta all’espulsione di Ndiaye, e di tutte è quella che convince meno. Il difensore trattiene Odgaard, che a sua volta gli afferra i pantaloncini: il corpo a corpo va valutato nella sua interezza, senza isolare soltanto il gesto del giocatore del Parma. È molto difficile considerare la valutazione da campo un chiaro ed evidente errore: il VAR, tante volte spento in questa stagione, non avrebbe dovuto intervenire. Da lì in poi è un susseguirsi di chiamate da Lissone: prima viene corretto il rigore indicato per un contatto fuori area tra Keita e Bernardeschi, poi servono altre due revisioni per assegnare i penalty su Cambiaghi e Fabbian. Netto il primo, per l’intervento in ritardo di Touré; più discutibile il secondo, insufficiente la prestazione.

Marcandalli-Rabiot: manca il rosso?

In Genoa-Milan, la scelta di Davide Massa di ammonire soltanto Marcandalli scontenta i rossoneri e convince poco. Rabiot viene fermato mentre può attaccare verso la porta, e Cisse è a due passi: la distanza è molto ampia e questo lascia qualche dubbio sul DOGSO, ma distanza è un concetto molto relativo. Conta lo sviluppo possibile dell’azione, insieme alla possibilità concreta di recupero degli altri difensori: il rosso, tutto sommato, ci sarebbe sembrato più giusto del giallo, che non è uno scandalo. Corretto il mancato intervento del VAR, come pure l’annullamento per fuorigioco del gol di Osmajic, in una partita segnata anche dalle proteste e dalle espulsioni nelle panchine.

Maleh rischia il secondo giallo

Il principale dubbio di Torino-Lecce riguarda Maleh: già ammonito, rischia seriamente il secondo cartellino per un pestone a Vlasic nella ripresa. Feliciani lo lascia in campo: perplessità. In Roma-Sassuolo, Di Bello valuta correttamente il pallone respinto da Van der Brempt sul tiro di Koné: niente rigore. Manca invece un’ammonizione a Hermoso per la reazione nei confronti di Sebastiano Esposito. A San Siro, Daniele Chiffi si riprende e supera Inter-Como senza decisioni determinanti contestabili: regolari le reti di Pio Esposito e Thuram, qualche dubbio solo per i ripetuti falli di Barella senza cartellino. Bene Pairetto in Napoli-Lazio, al netto di un po’ di confusione disciplinare nella ripresa. Venezia il lungo controllo sulla posizione di Zaniolo precede la corretta convalida del momentaneo pareggio dell’Udinese. In Cagliari-Frosinone, invece, il pallone finisce sulla spalla di Fazzini: giusto non dare rigore.